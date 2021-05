Completato con successo l’addestramento dei tecnici di Protezione Civile a Ischia

30 Maggio 2021 12:03

Ascoli - Il 29 di maggio è stato completato con successo sull’isola di Ischia l’addestramento dei Tecnici volontari della Protezione Civile, alle prese con il rilievo del danno post sisma. Erano presenti tre marchigiani, tra loro il Presidente dell'associazione.





Come già sottolineato, si è trattato di formazione finalizzata ad affinare la preparazione dei tecnici simulando in tutto e per tutto un reale intervento di valutazione di agibilità su edifici e abitazioni dopo eventi sismici rilevanti, attività fondamentale per poter iniziare a impostare il ritorno alla normalità .





Istallata la centrale operativa presso il porto di Casamicciola, fra la curiosità delle persone che transitavano(e in qualche caso preoccupazione visti i recenti precedenti, preoccupazione che veniva subito fugata dai tecnici che ricordavano ai presenti che si trattava di evento di formazione), le squadre di tecnici sono partite alla volta delle destinazione assegnate, ricevute le istruzioni e le schede AeDes da compilare (scheda di rilievo agibilità post sisma), il tutto non senza dei “trabocchetti” inseriti per valutare la capacità dei tecnici di risolvere problematiche impreviste, capacità essenziale in caso di reale emergenza.





Con grande apprezzamento da parte della Protezione Civile e dei tecnici che partecipavano alla formazione, sono stati utilizzate metodologie innovative per i sopralluoghi, quali un sistema di comunicazione dedicato e soprattutto l’uso di droni; questi ultimi hanno permesso di ispezionare zone importanti per la valutazione finale dello stato degli edifici non direttamente raggiungibili e soprattutto ridurre i rischi di ispezione, rischi sempre presenti nella valutazione post sisma che avviene quasi sempre con crisi sismica ancora attiva.





Al termine della giornata è stato fatto il de-briefing per verificare il lavoro svolto e si è provveduto alla consegna degli attestati che ha visto tutti i tecnici “promossi” dopo i vari stadi della formazione, tecnici visibilmente entusiasti e e pronti alla operatività.





Un grazie particolare va alla alla LARES per la strumentazione e soprattutto professionalità messa in campo, alla protezione Civile Nazionale, in particolare all’arch. Papa che, nonostante i grandi impegni, ha voluto essere presente all’evento, e alla Protezione Civile Campania che ha supportato l’evento con preparatissimi tecnici, grandi conoscitori del territorio.





La formazione è stata curata della NET.PRO Italia (Network Esperti Tecnici di Protezione Civile) in collaborazione con NET.PRO Campania per la l’addestramento sul campo ed il relativo seminario prodromico.





NET.PRO.Italia è la prima rete nazionale di volontari tecnici di Protezione Civile e nasce e si sviluppa sulla base della ultradecennale esperienza sia formativa che sul campo dei fondatori della rete stessa, rappresentando una eccellenza nel settore dei volontari di protezione civile.





L’attività è stata realizzata anche con il supporto del Commissario Straordinario di Governo per gli interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017.





Tutti i presenti all’esercitazione, per ragioni di sicurezza COVID, erano in possesso di pass vaccinale e/o tampone effettuato prima di raggiungere Ischia.