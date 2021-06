05 Giugno 2021 07:04

Ascoli - Nasce il progetto “IntegrArti - per un sistema circolare”, un progetto finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 72 D .Lgs. n. 117/2017) ed il contributo del Comune di Folignano, che nei prossimi mesi si propone, tramite iniziative a supporto della comunità, di realizzare un circolo virtuoso di azioni volte a creare una rete solida e solidale nei territori del Comune di Folignano e Colle San Marco.





Proprio il sentiero che unisce le due aree è stato già oggetto del primo evento non ufficiale in calendario ad aprile, quando rappresentanti delle associazioni coinvolte, C.I.S.I. – Centro per l’integrazione e Studi interculturali, Legambiente Marche, Le 5 contrade e Diversamente onlus, hanno riaperto il percorso, non solo per il ripristino ma soprattutto come intervento simbolico di ricongiungimento e integrazione. Questo infatti l’obiettivo primario del progetto, attraverso la complementarità dei territori avvicinare le generazioni, mettere le persone al centro affinché abbiano la possibilità di conoscere meglio questi luoghi, da rivalutare grazie alle risorse presenti e permettendone l’accessibilità ai cittadini con particolare riguardo per malati psichiatrici, immigrati, disabili, anziani e bambini che saranno coinvolti in attività di laboratorio ed eventi tematici.





Domenica 30 maggio al pianoro di San Marco si è svolta con successo la prima giornata “Puliamo il mondo”, che ha visto coinvolti volontari e cittadini uniti in un’opera di pulizia dell’ambiente, per ridonare al parco dignità e vivere un’esperienza nella natura con la partecipazione di adulti e bambini impegnati nello stesso benefico scopo. L’evento si è inserito nell’importante progetto di riqualificazione di zone attrezzate di Colle San Marco come Parco Solidale ed Intergenerazionale.





Per chi desiderasse partecipare, si replica domenica 13 giugno a Villa Pigna presso il Comune di Folignano, dove i responsabili del progetto e le istituzioni locali partner presenteranno il programma, per poi procedere con una passeggiata ecologica per le vie del paese.





“Un’idea di rilevanza strategica per il territorio” precisa Ivano Corradetti, presidente del Centro per l’integrazione studi interculturali capofila di IntegrArti. “Il progetto riveste un ruolo determinante per la riqualificazione sociale del territorio, collegando Folignano e San Marco, non solo tramite un sentiero ma anche dal punto di vista del sociale con particolare riferimento all’ambiente ed al rapporto intergenerazionale”.