Concorso Internazionale Grenaches du Monde. Ieri 2 giugno giornata conclusiva dell’iniziativa

L’iniziativa, promossa dalla cooperativa Tu.Ris.Marche come portavoce del gruppo di 9 Aziende Vitivinicole delle Marche del Sud ( Azienda Agricola Le Caniette Azienda Agricola Pantaleone, Azienda Agricola Walter Mattoni, Azienda Agricola Poderi San Lazzaro, Azienda Agricola Clara Marcelli, Azienda Agricola Oasi degli Angeli, Azienda Agricola Dianetti, Azienda Agricola Cameli Irene, Azienda Agricola Allevi Maria Letizia), si è avvalso del patrocinio della Regione Marche, del Comune di Ascoli Piceno, di CNA Ascoli Piceno, la compartecipazione di Linfa - Azienda Speciale Camera di Commercio delle Marche, della Camera di Commercio delle Marche e di Ascoli Reti e Gas, in collaborazione con Bim Tronto e Mete Picene.

In questa occasione, con l’apporto del progetto di destinazione turistica Mete Picene, è stata predisposto un tour culturale della città di Ascoli Piceno e una cena a base di prodotti a km 0 in abbinamento alle bottiglie di Grenache locale; presente alla cena anche un’altra eccellenza del territorio marchigiano: il Consorzio di tutela dell’Oliva Ascolana DOP.

I 27 master of wine, che compongono la commissione di valutazione (sommelier, cantinieri, enologi, giornalisti e critici internazionali del settore enologico) sono arrivati il 31 maggio ad Ascoli Piceno per dare avvio ai lavori.

Ascoli - Ascoli – Si è conclusa ieri la tre giorni dedicata alle eccellenze vitivinicole provenienti da tutti i continenti. Un’iniziativa, quella del concorso internazionaleche, per la sua IX edizione, ha scelto proprio il Piceno come location per lo svolgimento delle attività. Un territorio ricco di sorprese, che già nell’edizione del Concorso Internazionale 2020 si era distinto aggiudicandosi 9 medaglie su 12 vini presentati.