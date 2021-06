CampusWorld 2021: l'Università nel mondo, tirocini all’estero 

Aumenta di anno in anno il numero dei Paesi coinvolti, dal 2005 ad oggi circa 1200 studenti e laureati, nostri ambasciatori nel mondo, hanno potuto fare esperienze formative, da 2 a 6 mesi, in 66 Paesi diversi, dall’Australia allo Zimbabwe. A dare il benvenuto Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio delle Marche seguito dai saluti di Francesco Acquaroli Presidente Regione Marche, Mariano Cesari Presidente Banca del Piceno Credito Cooperativo, Cristina Balbo Direttore regionale di Intesa SanPaolo Emilia Romagna - Marche e Paolo Mariani Direttore Generale Uni.co.. Il Prof. Gian Luca Gregori, Rettore Università Politecnica delle Marche e Coordinatore del Progetto CampusWorld ha presentato i dati del progetto. All’ Assessore all’Università e diritto allo studio Giorgia Latini sono spettate le conclusioni.

Ancona - CampusWorld ideato e promosso dall’Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, vede la partecipazione, per il 2021, di Intesa Sanpaolo, Banca del Piceno e Uni.co.

