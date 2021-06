Il Gup Rita De Angelis si è riservato sulla richiesta di scarcerazione per Leopoldo Wick, l'infermiere ascolano accusato di 4 tentati omicidi e 8 omicidi che avvennero nella Rsa di Offida

L'Asur Marche si è costituita parte civile insieme all'Area Vasta 5. Nel processo compaiono 46 parti civili: parenti degli anziani deceduti e di quelli (e dei loro congiunti) per cui Wick è accusato di tentato omicidio. Il collegio difensivo composta dagli avvocati Tommaso Pietropaolo e Francesco Voltattorni ha chiesto per l'infermiere, che continua negare ogni accusa, la scarcerazione. L'uomo è detenuto da circa un anno. Il gup si è riservato nella decisione.

Sostanze farmacologiche che, per dosi ampiamente superiori ai range terapeutici e per la loro stessa tipologia, secondo l'accusa erano controindicate e tali da poter causare la morte dei pazienti.

Ascoli - Rita De Angelis, gup del Tribunale di Ascoli Piceno ha rinviato a giudizio Leopoldo Wick, l'infermiere ascolano accusato di omicidio premeditato e tentato omicidio premeditato per le otto morti sospette che si sono verificate nella Rsa di Offida. Il processo è fissato per il 27 ottobre prossimo davanti alla Corte d'Assise di Macerata.