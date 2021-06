Fioravanti: 'Parcheggi, giornata storica per gli ascolani e i turisti: il costo del parcheggio scenderà ad 1 euro l'ora'

12 Giugno 2021 19:57

Ascoli - Il sindaco Marco Fioravanti ha scelto Palazzo dei Capitani, alla presenza di consiglieri comunali, assessori e dirigenti, per dare l'annuncio agli ascolani su quella che definisce una giornata storica sul problema dei parcheggi: "Dopo due anni di incontri non sempre semplici con la Saba Spa, - dice il Sindaco - siamo riusciti a dare soluzione all'annoso problema del costo della sosta venendo incontro a residente e disabili. Un grazie ai nostri dirigenti, ai tecnici e al dott. Carlo Cantalamessa, Presidente dei Commercialisti delle Marche, incaricato di verificare tutto l'aspetto economico per il Comune. A lui un ringraziamento doppio a nome della città perché ha voluto donare ad un progetto sociale nel settore dello sport il compenso che l'amministrazione aveva pattuito per la sua consulenza".





"Si siamo risuciti ad abbassare ad 1 euro l'ora il costo del parcheggio in città che fino ad ora era fissato ad 1,75 euro, viene eliminato il debito pregresso che si era accumulato con la Saba Spa. Sarà istituita una zona mista per i parcheggi a Campo Parignano. Senza quel debito il bilancio comunale potrà respirare utilizzando quelle risorse per altre esigenze della città. Dopo la ratifica dell'accordo in seno al Cda della Saba Spa, sarà indetto un Consiglio comunale per avviare un ampio dibattito. Ma dopo due anni si può dire che la nostra amministrazione ha mantenuto la promessa scritta nel nostro programma elettorale, in quello di mandato e nel Dup".

La convezione sui parcheggi non verrà rinnovata. Nell'accordo è stata prevista anche la possibilità di acquisto della struttura di Porta Torricella. Il concessionario provvederà a realizzare un app per dare agli utenti la possibilità di verificare quali sono i parcheggi liberi in città. I disabili avranno il parcheggio gratuito.