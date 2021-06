Presentato il programma delle Celebrazioni per il V Centenario della nascita di Papa Sisto V – 1521-2021

Ancora musica e non solo in onore di papa Sisto V

È consuetudine per i Musei Sistini effettuare all’Oratorio del Verdiente il concerto di inizio estate in corrispondenza delle aperture estive dei Musei

Ricercare, raccontare e mostrare sono le tre direttrici sui cui si è mosso il Comitato promotore che ha elaborato il programma delle celebrazioni per il V centenario della nascita di Sisto V e che oggi è stato presentato in conferenza stampa alla presenza dell’assessore alla Cultura Regione Marche