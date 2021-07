Battista Faraotti, fondatore di Fainplast Srl, e Jacques Maurice Luis Nicolet , fondatore di HP Composites, sono da oggi cittadini onorari di Ascoli Piceno

06 Luglio 2021 19:54

Ascoli - Il sindaco Marco Fioravanti nella sala della Ragione, alla presenza del Prefetto Carlo De Rogatis, degli assessori e dei consiglieri comunali, ha conferito la cittadinanza onoraria a Battista Faraotti, fondatore della Fainplast Srl, e a Jacques Maurice Luis Nicolet, fondatore di HP Composites.

Entrambi imprenditori che oltre a creare posti di lavoro danno lustro con le loro imprese alla città di Ascoli Piceno e all'intero Piceno.

Battista Faraotti, in particolare ha da sempre mostrato la sua vicinanza economica e solidale alla città di Ascoli Piceno (in primis alla Quintana) e al territorio piceno dalla cultura al calcio, allo sport in genere e al volontariato, settore nel quale ha ricoperto il ruolo di Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana e in seguito diventadone presidente territoriale.







Jacques Maurice Luis Nicolet ha recuperato le competenze che erano nel Piceno e nel vicino Abruzzo nel setore del carbonio e ha deciso di investire nel territorio di Ascoli Piceno. Oggi HP Composites conta su 600 dipendenti. è leader mondiale nell'automotive, nel settore aeronautico e industriale. E' diventata un centro di formazione qualificata grazie alla lungimiranza del suo direttore generale Abramo Levato. Nicolet ha ringraziato la Fondazione Marche con Marcello Pesaresi e Francesco Merloni che hanno permesso con la propria vicinanza la nascita e la crescita del progetto imprenditoriale.