Notte Bianca a Porta Maggiore, un segno di ripartenza della città rispettando le precauzioni imposte dal Covid

Ascoli - Venerdi 23 luglio va in onda l'undicesima edizione della Notte Bianca a Porta Maggiore che vede come ideatore e animatore il consigliere comunale Massimiliano Di Micco che poi ha avuto il sostegno del sindaco Marco Fioravanti e della sua giunta. Alla presentazione c'era anche Francesco Macrì, presidente di Estra Spa, che si è detto felice di aver rinnovato il rapporto con il Comune di Ascoli Piceno, pronto a sostenere le molte progettualità che il sindaco Fioravanti è pronto a sottoporre.

